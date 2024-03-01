В Лаосе расширят количество школ с русскими классами

Как руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков рассказал RT , в азиатской стране активно внедряют русский язык. Планируется развивать это направление и дальше.

Проект по внедрению русского языка в систему школьного образования в Лаосе был запущен еще в 2023 году. По первым результатам программа дала впечатляющие результаты.

«Мы получили заключение Института научной педагогики, который существует в Лаосе при Министерстве образования и спорта, который делал аудит качества преподавания русского языка в лаосских школах на протяжении первого семестра, и получили высокую оценку качества преподавания и качества того, как лаосские дети усваивают школьную программу», — заключил он.

Активно в системе образования Лаоса работают русисты из Томского государственного университета. Кроме того, в стране планируют увеличить количество учителей лаосского происхождения, которые смогут перенять лучшие методики и также преподавать русский язык.

Пока школам Лаоса передали 1 марта книги. Среди них научно-методические материалы, художественная литература. Детям эти материалы расскажут про русскую культуру, язык, а также больше самой России.

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