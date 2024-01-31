Сына участника СВО, поступившего с минимальными баллами в престижный вуз Москвы, отчислили с первого курса

Молодой человек поступил на первый курс престижного университета с минимальными баллами. Как сообщает канал, абитуриент набрал всего 127 баллов на ЕГЭ, в итоге в московский вуз он поступил с 57 баллами по русскому языку, 70 баллами по математике и 66 – по физике, которые не засчитали. Выпускник никак не мог пройти в институт по баллам по обычному набору, но он является сыном участника спецоперации, а потому мог поступить по отдельной квоте, что он и сделал.

К сожалению, с учебой у первокурсника не задалось, как отметил он сам, на учебу не хватило сил. Первые месяцы семестра он успешно справлялся с программой, но потом сильно заболел, пропустил большой пласт знаний из-за длительного отсутствия и уже не смог нагнать свою группу. В итоге 30 января первокурсника официально отчислили из института, но он не был опечален этим фактом. Ближайшее время молодой человек собирается уделить тренировкам.

В Истре преподавательский состав школы начал травить сына участника спецоперации за сбор помощи фронту. Также травли подверглась девочка, вышедшая на награждение при победе в соревнованиях в патриотической толстовке.