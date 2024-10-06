В Лас-Вегасе снесут казино-курорт Tropicana

В Лас-Вегасе решили снести казино-курорт Tropicana. Две 22-этажные башни рухнут в результате «единого взрывного акта». Шоу с дроном и фейерверками состоится 9 октября в 2:30 ночи.

Об этом со ссылкой Bally`s Corporation, собственника заведения, сообщает «Коммерсант».

С легендарным казино-курортом Tropicana связано много ярких страниц города, ведь он проработал 67 лет — с 4 апреля 1957 года по 2 апреля 2024 года.

На месте Tropicana планируется построить бейсбольный стадион. В реализацию проекта будет инвестировано $1,5 млрд.

Это будет домашний стадион клуба «Окленд Атлетикс». Ожидается, что первые матчи на новом стадионе состоятся в сезоне 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что причиной пожара в хабаровском театре могли стать взрывы баллонов при ремонте.