В Латвии намерены запретить использование авто из Белоруссии

Латвийский сейм на первом чтении одобрил законопроект, запрещающий пребывание в стране автомобилей с белорусской регистрацией, сообщил портал Delfi.

«В четверг, 5 сентября, сейм поддержал в первом чтении поправки к закону «О дорожном движении», которые с 1 ноября этого года вводят запрет на нахождение в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси», — говорится в сообщении.

Сообщается, что законопроекту присвоен статус срочности, поэтому он будет рассматриваться только в двух чтениях. Согласно поправкам, автомобили с белорусской регистрацией должны быть либо вывезены из Латвии, либо зарегистрированы для участия в дорожном движении Латвии до 31 октября.

«После установленного срока белорусские автомобили смогут въехать в Латвию только один раз для транзитного пересечения территории страны, заранее подав заявку через систему электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения», — пишет портал.

Будет предусмотрено два исключения: для лиц с ограниченной подвижностью, которые посещают Латвию с целью визита родственников, и для других «особых случаев, связанных с безопасностью», — в таком случае для въезда в Латвию потребуется разрешение Службы финансовой разведки.

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