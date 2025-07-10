В Латвии признали свою беспомощность в попытках запретить русский язык

Власти Риги признали невозможность запретить школьникам общаться на русском языке. По словам вице-мэра Вилниса Кирсиса, заставить детей говорить только на латышском языке является практически невыполнимой задачей, пишет « Российская газета » со ссылкой на Baltnews.com.

Чиновник отметил, что хотя учителя должны общаться между собой на государственном языке, дети имеют право общаться на том языке, на котором им удобно.

«Дети есть дети, они общаются, как им хочется», — подчеркнул вице-мэр.

Примечательно, что это заявление было сделано на фоне завершения перехода к обучению в школах исключительно на латышском языке.

В качестве примера сложности языковой политики Кирсис привел случай с воспитательницей одного из детских садов Риги Ольгой Соколовой, которая была уволена за высказывание о том, что русский язык более распространен в Европе, чем латышский. Вице-мэр отметил необходимость четкого определения границ языковой политики, при этом не раздувая отдельные инциденты.

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