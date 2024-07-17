В Латвии продавец вещами с символикой СССР стал фигурантом дела

В Латвии мужчина попал на скамью подсудимых за продажу вещей с советской символикой. Поданным Delfi, в отношении торговца возбудили дело.

Правоохранители в ходе обхода увидели на Вилянском рынке товары с советской символикой. ЕЕ продавал местный житель. Полиция изъяла пряжки со звездами, портреты экс-вождей СССР, кепки с серпом и молотом. Аргументировали это тем, что вещи символизируют «военные силы и репрессивные учреждения».

В отношении торговца возбудили административное дело. Ему грозит штраф в размере как минимум 350 евро и предупреждение. Это значит, что в случае повторения нарушения его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Волгодонске осудили жителей, случайно не признавших распад СССР.