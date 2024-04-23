В Латвии школьникам запретят учить русский в качества второго языка

Во вторник, 23 апреля, правительством Латвии были одобрены поправки к закону об образовании, согласно которому с 2026 года учащиеся школ будут вправе выбрать в качестве второго языка официальный язык Евросоюза или Европейской экономической зоны, а вот возможности изучать русский у них больше не будет.

В кабинете министров заявили, что до сегодняшнего дня русский язык пользовался наибольшей популярностью у школьников, в качестве второго иностранного. Только после него шли немецкий и английский. Из поправок следует, что с 2025 года учащиеся четвертых классов не смогут выбрать второй иностранный язык, так как учить его начнут с пятого класса в следующем году.

Ребята, которые уже учат русский как второй иностранный, вправе и дальше познавать его тонкости до окончания обучения в девятом классе. Однако, если родители напишут соответствующее заявление, есть вариант досрочно отказаться от изучения русского языка. В таком случае в аттестате будет стоять средний балл за минувшие годы обучения. В правительстве Латвии придерживаются мнения, что поправки не окажут влияние на законные права учеников. Новшества должен утвердить в третьем чтении местный парламент.

Ранее мы писали о том, что в одной из немецких школ 44 человека остались на второй год. Учащиеся первого класса просто не знают язык страны, в которой живут. Местные СМИ сообщали о том, что подобная ситуация далеко не редкость. Дети живут в эмигрантских семьях, где просто не говорят на немецком языке, а еще они не ходят в детский сад. Судя по всему, ситуация в этой сфере продолжит ухудшаться и в дальнейшем.