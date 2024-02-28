В Латвийский музей оккупации швырнули коктейль Молотова

Сегодня ночью в Латвийский музей оккупации в Риге прилетел коктейль Молотова, сообщает портал Delfi.

Бутылка с зажигательной смесью попала в кабинет директора, а не на саму экспозицию. Пожар быстро потушили, поэтому пострадало не так много вещей.

Полиция ищет виновных, а латвийские власти поспешили сделать громкие заявления. В частности, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс потребовал найти и наказать поджигателей.

Частный музей оккупации занимается героизацией нацистов и латвийских коллаборационистов. Под «оккупацией» понимается нахождение Латвии в составе СССР.

Ранее рижские депутаты решили переименовать улицы, названные в честь великих русских писателей — Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева.