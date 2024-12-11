В ЛДПР объяснили отказ пускать Эйдельштейна на выставку в память о Жириновском

На выставку, посвященную памяти основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которая проходит в Москве на ВДНХ, могут попасть все желающие, за исключением тех, кто запятнал репутацию политика и партии, передают «Ведомости», ссылаясь на представителя ЛДПР.

В организации так объяснили недопуск на выставку Олега Эйдельштейна, заявляющего о себе как о внебрачном сыне Жириновского, а также Василия Власова, бывшего члена ЛДПР.

«Жириновский жестко изобличал предателей и выгонял из партии. Сам ввел практику ограничений мероприятий для таких людей», — сказал представитель.

Он также добавил, что возможность организовать мероприятия в память о Жириновском есть у всех. Тем не менее этого не происходит, а желания напоминают о себе исключительно через провокации.

Ранее сообщалось, что внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн взял фамилию отца.