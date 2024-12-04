Mash: внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн взял фамилию отца

Вопреки недавнему судебному решению, которое отклонило иск о признании Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского, он все-таки смог взять фамилию политика, скончавшегося несколько лет назад.

В июне суд удовлетворил иск Эйдельштейна, но это решение было обжаловано законным сыном политика Игорем Лебедевым. По данным Mash, Олег три года пытается доказать, что он «сын своего отца». Сам мужчина родом из Северной Осетии. До 18 лет он носил фамилию матери — Газдаров.

Ранее сообщалось, что имя родной дочери Жириновского значится в списках кандидатов от ЛДПР на думских выборах-2026.

Также стало известно, что двойник Жириновского стал штурмовиком и участвует в боях на СВО с позывной Помреж.