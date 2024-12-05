В Ленинградской области чеченцы отняли паспорт у бойца СВО и пожалели об этом

В Ленобласти двое приезжих из Чечни отобрали паспорт у участника специальной военной операции. Кара их настигла на месте. Эта информация была опубликована телеграм-каналом «Русская Община ZOV».

Двое охранников отобрали паспорт у подвыпившего бойца СВО. По информации микроблога, за возврат документа они вымогали у мужчины деньги. Пострадавшим оказался участник спецоперации. Выложено видео, на котором общественники говорят с охранниками. Те утверждают, что приехали из Чечни. У одного из них в кадрах заметен разбитый нос.

Представители общественности объясняют чеченцам, что те находятся на земле со своими особенностями, им не стоит наводить собственные порядки.

«Мы на своей земле. Мы русские», — говорит чеченцам один из мужчин.

Ранее появились сообщения, что участник китайской делегации в России обокрал собственных земляков. Он взял у них деньги и документы, после чего якобы отправился подписывать контракт. После этого мошенник просто пропал со связи. Теперь его разыскивают правоохранители как России, так и Китая.