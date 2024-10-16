В Ленинградской области школьник ударил преподавателя
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В Ленинградской области в городе Сланцы произошел инцидент, в ходе которого восьмиклассник ударил преподавателя после того, как опоздал на занятие. События были зафиксированы на видео и распространены в Telegram-канале «Mash на Мойке».
На кадрах видно, как подросток оскорбляет учителя, а затем нападает на него. Преподаватель пытается успокоить хулигана и просит его покинуть класс, чтобы не нарушать урок.
После инцидента ученики и их родители поддержали педагога, отметив, что ему всегда удавалось сохранять мирную атмосферу во время занятий.
Администрация школы также выразила защиту своему коллеге. Директор указала, что нападавший не только оскорблял учителя, но и других сотрудников.
Подросток происходит из многодетной семьи, и его братья и сестры не участвовали в подобных конфликтах.
Директор добавила, что теперь ведется проверка со стороны органов опеки и попечительства.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое ученик выстрелил своей однокласснице в лицо.