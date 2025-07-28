В Ленинском округе к началу учебного года откроют первую школу в составе ЖК «Горки Парк»

В жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском округе построили современную школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников, она станет первой в составе проекта и откроется 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ПАО ГК «Самолет».

В здании три этажа, его площадь составляет 13,7 тыс. кв. м. Для учеников обустроили стандартные и специализированные кабинеты, мастерские для работы с тканью, деревом и металлом, классы домоводства и кулинарии, помещения для кружков, кабинеты специалистов, зоны отдыха с мягкой мебелью и не только. Для уроков физкультуры предусмотрены два спортзала с душевыми и раздевалками, а также гимнастический зал.

На прилегающей территории появились футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, зоны для гимнастических упражнений, беговые дорожки, полоса препятствий, места для отдыха и многое другое. Там рабочие провели озеленение и установили освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.