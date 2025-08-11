Появились подробности жуткой истории из Екатеринбурга, где мать убила своих детей и свела счеты с жизнью

Тела девятилетнего мальчика и трехлетней девочки обнаружили в квартире, где они жили с матерью, после обращения в полицию обеспокоенной бабушки. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Рядом с телами детей лежала их мертвая мать.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге успешный врач-узист расправилась со своими детьми, после чего свела счеты с жизнью. Коллеги и родственники женщины до сих пор не могут оправиться от шока в связи со случившимся. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказал Горелых, мать россиянки начала волноваться, когда ее дочь перестала выходить на связь. Женщина объяснила сотрудникам полиции, что екатеринбурженка находится в состоянии депрессии и может «наломать дров».

Отмечается, что семья 49-летней россиянки характеризовалась положительно, ни в каких инцидентах не участвовала. Ее сын перешел в третий класс и учился хорошо, а дочь ходила в детский сад.

