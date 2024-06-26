В Ленобласти местные жители приготовили еду на Вечном огне

В Ленинградское области проходят разбирательства по уголовному делу в отношении двух граждан. 18-летних молодых людей обвиняют в реабилитации нацизма группой лиц.

Согласно информации регионального отделения СК РФ, фигурантами по делу проходят жители города Кириши. Установлено, что в ночь на среду, 26 июня, они находились на территории мемориала “Память павших”, установленного в честь воинов, погибших во время сражений в 1941-1944 годах. Молодые люди разместили на Вечным огнем продукты, приготовили пищу, а после съели ее. Таким образом подозреваемые совершили публичное осквернение мемориала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Сотрудники следственного комитета задержали подозреваемых, проходит допрос, выясняются все обстоятельства произошедшего. В суд будет направлено ходатайство об заключении под стражу фигурантов дела.