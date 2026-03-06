В Ленобласти на видео попала выдра, которая «прихорашивается» перед встречей с самцом

В Ленинградской области удалось снять редкие кадры: речная выдра, занесенная в Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленобласти, старательно «прихорашивалась» перед потенциальным женихом. Видео опубликовал биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре», сообщила «Лента.ру».

На записи видно, как зверек трется мордочкой о снег, будто умывается, и оставляет пахучие метки вокруг своей норы.

По словам специалиста, сейчас у выдр брачный период, и самка таким образом старается привлечь самца. Она активно метит территорию, демонстрируя готовность к созданию пары.

Выдра ведет скрытный образ жизни, поэтому встретить ек в дикой природе — большая удача. Тем более ценны кадры, показывающие естественное поведение этого краснокнижного животного. Биолог отмечает, что подобные наблюдения помогают лучше понять экологию вида и сохранить его популяцию.

