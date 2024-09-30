В Ленобласти намерены снести свыше 1200 жилых домов из-за петергофских фонтанов

Предварительно, снести планируют не меньше 1200 домов. Если собственники будут отказываться от выселения и не согласятся на снос, то с них ежедневно начнут списывать по 10 тысяч рублей. Причина такого решения: «Водопроводящая система Петергофа» находится именно в границах Оржиц и в Низинском поселении. Менять там что-то в строительном плане нельзя с 2016 года.

Как уточняет издание, в Низинском поселении получили восемь уведомлений о сносе, в Оржицком — уже 16. Полагают, что количество требований увеличится. Объясняют это тем, что сточные воды якобы вредят гидравлической системе, которая питает фонтаны.

Ранее сообщалось, что пенсионеры в Нижнем Новгороде выселили ленивую дочь из своей квартиры.