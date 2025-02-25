Житель Арзамаса арестован за попытку поджога военкомата

Житель Арзамаса обвиняется в покушении на теракт. Об этом сообщается на сайте городского суда Арзамаса.

Стало известно, что обвиняемый по статьям 205 и 167 УК РФ мужчина арестован на два месяца. Как гласят материалы уголовного дела, ночью 23 февраля обвиняемый сначала поджег несколько автомобилей в рабочем поселке Выездное, а потом прибыл к зданию военного комиссариата в Арзамасе и стал забрасывать его горящими бутылками.

Задержанный пробудет под стражей до 22 апреля включительно, говорится на сайте суда.

Ранее стало известно о том, что поэтесса Вера Полозкова официальным решением была внесена в список террористов и экстремистов.