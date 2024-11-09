В Ленобласти потерявшаяся собака вернулась к своей семье, преодолев 40 км

Собака вернулась к своим хозяевам спустя три месяца после того, как пропала в Ленинградской области, сообщил SHOT.

Пес Грей породы «немецкая овчарка» за все время преодолел почти 40 км. Собака несколько месяцев назад ушла гулять без своих хозяев — маленькой девочки и ее дедушки. Они сразу заметили, что питомец пропал, и начали его поиски, однако новости о Грее не появлялись.

Спустя некоторое время пса обнаружила сотрудница Росгвардии, которая выгуливала свою собаку. Она заметила сильно исхудавшее животное и отвела его к ветеринарам. С помощью электронного чипа специалисты смогли установить адрес владельцев и вернуть четвероногого друга домой.

На кадрах, опубликованных SHOT, видно, как радуются хозяева возвращению своего любимца. Сам Грей радостно виляет хвостом и возвращается в родной дом.

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