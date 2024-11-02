В Нижневартовске у входа в МФЦ завелся свой «Хатико»

В административном центре Нижневартовского района ХМАО заметили спаниеля в ошейнике. Жители окрестили его местным «Хатико». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

Сюжет трогательного фильма неожиданно развернулся у входа в здание МФЦ. Кокер-спаниель золотистого окраса не остался незамеченным сотрудниками и прохожими. Те, кто постоянно ходит мимо здания заявляют: животное кого-то ждет уже неделю.

Местные жители даже дали животному прозвище Бублик и гадают, что случилось с хозяином. На собаке есть ошейник, но контактных данных на нем не оказалось.

История, как отмечают, печальная, ведь «Хатико» отказывается от еды и мерзнет. В Нижневартовск уже давно пришли минусовые температуры и морозный ветер. Жители переживают за состояние спаниеля и не знают, как и куда его пристроить.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье наказали мужчину, который привязал собаку к машине и волочил по дороге.