В Ленобласти пропала школьница, забравшая из дома телефоны и документы родителей
В городе Кингисепп Ленинградской области вечером 17 марта пропала школьница, сообщил портал 78.ru. По предварительным данным, девочка забрала телефоны и документы родителей и ушла из дома.
Очевидцы рассказали, что ребенок мог сесть в белую машину марки Lada Largus. Мать пропавшей сейчас находится в полиции и дает показания.
Приметы девочки: темно-русые волосы, носит очки. Была одета в черную куртку, при себе имела зеленую сумку-шопер.
Это не единственный случай исчезновения детей за последние дни. Накануне стало известно, что Екатеринбурге пропали две школьницы 10 и 11 лет. В этом случае ситуация разрешилась благополучно: детей нашли и передали родителям.
А вот в Новосибирске продолжаются поиски 16-летнего подростка. К его поискам подключились волонтеры, оперативники и неравнодушные жители.
Ранее стало известно об обнаружении третьего тела ребенка, пропавшего в Звенигороде.