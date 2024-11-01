В Ленобласти родители обвинили руководителей рехаба в пытках пациентов

Как выяснил канал RT , центр «Ладога» в Ленинградской области заинтересовал СК после жалобы женщины на то, что в учреждении до попытки суицида довели ее сына-подростка.

По словам мамы мальчика, несовершеннолетних в рехабе якобы подвергали пыткам, избивали и заматывали в скотч. Также она заявила, что пациентов «пичкали» таблетками непонятного назначения. При этом отдавать за содержание сына приходилось до 70 тыс. рублей в месяц. Центр, по предварительным данным, работал без лицензии.

Как рассказала женщина, ее сын пристрастился к пагубным веществам еще в школе. В попытках найти выход, она нашла родительский чат, где с ней связался представитель центра. Мать убедили, что сыну помогут побороть зависимость.

«Ребцентр представлял собой огороженный участок с тремя коттеджами. Сына отвели в дом с тяжелыми решетками на окнах. А меня пригласили в соседний. Там консультант ребцентра заявил, что мой сын уже все осознал и согласен лечиться, и дал на подпись договор, на котором значились реквизиты ЦСПК «Альтернатива», — вспоминает собеседница.

Несмотря на опасения, женщина решила довериться ребцентру, ведь борьба с зависимостью могла требовать строгости.

Однако многое в истории настораживало: суровые сотрудники, тюремная обстановка, переводы за содержание сына на личную карту работника, а не реквизиты учреждения. Вскоре женщина вовсе стала терять связь с сыном, так как ее не пускали на свидания. Сотрудники наказывали его за якобы какие-то проступки. Мальчик, по словам матери, не выдержал давления и предпринял попытку самоубийства. В этот момент сотрудники замотали его в скотч и бросили в ванной на несколько часов.

«Он мне рассказал, как его связывали, били, заставляли пить какой-то раствор, после которого ему было плохо и он все время хотел спать. Рассказал, кто непосредственно этим занимался. Все эти сведения я передала в правоохранительные органы и надеюсь на справедливое расследование», — говорит женщина.

Бывшие пациенты рехаба также отмечали, что на них оказывалось психологическое и физическое давление. Сотрудники, как предполагают, могут быть ранее судимыми или бывшими наркоманами. В самом центре методы воспитания обсуждать не стали. Каналу подтвердили в прокуратуре Ленинградской области начало проверки.

Ранее сообщалось, что известный рэпер лег в рехаб в подмосковном Наро-Фоминске после дебоша в бане.