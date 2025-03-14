В Ленобласти школьник с ножом совершил серию ограблений

Молодого человека задержали после серии ограблений в Кингисеппе Ленинградской области, сообщает со ссылкой на МВД интернет-издание «Ямал-Медиа».

Об ограблениях стало известно 12 марта. Тогда в полицию обратилась сотрудница микрофинансовой организации на Крикковском шоссе. Он заявила, что незнакомец зашел в офис с ножом и забрал из сейфа 33 тысячи рублей.

Позже злоумышленник посетил продуктовый магазин, где также совершил ограбление, угрожая сотрудникам ножом.

Правоохранители оперативно установили личность грабителя. Им оказался ученик местной школы у дома № 14 по Крикковскому шоссе. В полиции проверяют версию о связи школьника с кураторами в соцсетях, которые могли заставить его пойти на преступления.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали членов банды, грабивших людей по всей стране.