В Ленобласти возбудили дело после взрыва с пострадавшими в кафе

В отношении собственника кафе в поселке Усть-Луг в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Причиной послужил взрыв газового баллона, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по региону.

В воскресенье вечером, 16 февраля, в кафе, расположенном в поселке Усть-Луга Ленинградской области, произошел инцидент, связанный со взрывом баллона. В результате пострадали шесть человек, которые были госпитализированы.

«Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — отмечается в заявлении.

В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех деталей произошедшего. По имеющейся информации, специалисты уже определили основные причины инцидента.

Владелец кафе был задержан полицейскими и ожидает предъявления ему обвинений.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в кафе в Ленобласти выросло до шести.