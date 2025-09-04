В Ленобласти задержали бросившую младенца в коробке у мусоропровода роженицу

Женщина, бросившая своего новорожденного ребенка в коробке у мусоропровода в подъезде дома в Ленинградской области, задержана, сообщает региональное СУСК РФ.

4 сентября во Всеволожске в коробке у мусоропровода нашли новорожденного ребенка. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас малыш в больнице.

По информации следствия, женщина, родив ребенка, оставила его в коробке у мусоропровода в подъезде многоквартирного дома на улице Ленинградской во Всеволожске. Прохожие, обнаружившие новорожденную, сообщили об этом в полицию.

«В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции женщина была задержана. В настоящее время женщина допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, была задержана женщина 1987 года рождения, ранее осужденная за убийство.

В настоящее время идет работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры для определения причин и условий, которые привели к совершению преступления.