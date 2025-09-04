Новорожденную девочку в тяжелом состоянии нашли у мусоропровода

Во Всеволожске прохожие обнаружили новорожденную девочку в картонной коробке у мусоропровода. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, правоохранители задержали мать. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в одном из домов Всеволожска. Случайные прохожие, услышав слабый плач, обнаружили у мусоропровода картонную коробку, в которой лежала новорожденная девочка. Ребенок был недоношенным — предположительно, на 35-й неделе беременности.

Младенца в крайне тяжелом состоянии срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи борются за ее жизнь. Правоохранительные органы оперативно отреагировали и установили личность матери. По данным источников, женщина уже задержана и дает показания. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденного ребенка. Расследование продолжается.

