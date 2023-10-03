В Липецке отправили в изолятор мужчину, подозреваемого в убийстве падчерицы

В Липецке суд отправил в изолятор мужчину, подозреваемого в убийстве своей маленькой падчерицы. Об этом сообщает РИА Новости .

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в понедельник. По данным следственного комитета, он поругался со своей женой и в разгар ссоры ударил ее четырехлетнюю дочь. К сожалению, удар оказался для ребенка смертельным. Девочка скончалась.

На отчима погибшей завели уголовное дело за убийство малолетней, а суд заключил мужчину под стражу до 30 ноября текущего года.