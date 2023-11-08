В Липецкой области отремонтируют 9 мостов и переправ в следующем году

Игорь Артамонов является губернатором региона. Он рассказал журналистам о том, что в течение 2024-го года в области будут отремонтированы девять переправ и мостов. Об этом также пишет ТАСС .

По словам Артамонова, в 2023-ем году уже ведутся ремонтные работы на 21 переправе. К слову, три из них уже удалось сдать в эксплуатацию, а девять ждут своей очереди к концу текущего года. Что касается оставшихся, то работы на них завершатся уже в течение 2024-го.

В целом губернатор отметил, что для проведения ремонтных и строительных работ на дорогах области привлекаются колоссальные федеральные средства. За счет этого улучшается качество магистралей. Артамонов надеется на то, что в будущем темп работ не будет снижаться.

Ранее мы писали о том, что в Карелии пациентку с инсультом везли до «скорой» на санях. Все из-за того, что мост для проезда экстренной службы был закрыт на замок, который замерз от холода.