В лицее №21 Химок обсудили историю легендарного конструктора Михаила Калашникова

Всем собравшимся также рассказали о биографии конструктора. Молодежь и педагоги лицея собрались, чтобы узнать больше о жизни и достижениях выдающегося оружейного мастера. В мероприятии принял участие председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, который поделился значением истории Калашникова для страны. Зрителям показали отрывки из художественного фильма «Калашников», после чего все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по разборке автомата АК-47.

«История Калашникова демонстрирует, как жизненная сила и труд могут изменить чашу судьбы, вдохновляя молодежь на развитие и уважение к отечественной истории», — отметил Малиновский.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул важность отечественного кинематографа. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева добавила, что в Химках уделяют большое внимание патриотическому воспитанию, регулярно проводя мероприятия, направленные на сохранение исторического наследия России. Такие встречи помогают молодым людям лучше понимать важные исторические события и знакомят с личностями, которые сыграли значительную роль в истории страны, формируя уважение к родине и национальным традициям.

