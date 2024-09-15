Литва официально призвала Запад начать войну с Россией

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на форуме «Ялтинская европейская стратегия» призвал Запад начать войну с Российской Федерацией. Заявление дипломата цитирует Reuters.

В ходе своего воинственного призыва к партнерам Литвы по НАТО Ландсбергис подчеркнул, что западным странам необходимо распространить на Украину действие 5-й статьи устава Северо-Атлантического альянса о коллективной обороне.

«Я думаю, что мы больше не можем молчать. Украина должна иметь четкий путь к реальным гарантиям безопасности, а не к тем, которые мы сейчас подписываем. И единственная гарантия безопасности, в которую я верю, — это пятая статья», — заявил министр.

Заявления литовца сразу же получило ряд негативных оценок международных экспертов. В частности, ирландский журналист Чей Боуз счел слова главы МИД Литвы заблуждением, а самого Ландсбергиса — «глупым».

«Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое», — написал репортер в своем аккаунте в соцсети X.

В минувший четверг, 12 сентября, президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение со стороны Запада Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных снарядов напрямую вовлечет страны НАТО в конфликт на Украине. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль проинформирован, что Запад еще несколько назад принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, он будет настаивать на отказе разрешить ВСУ бить дальнобойным оружием по РФ.