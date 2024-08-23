В Литве приступили к строительству немецкой военной базы

В Литве начались работы по возведению первой зарубежной постоянной военной базы немецкой армии со времен Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили журналисты газеты Financial Times.

На стратегическом объекте, который строят на границе с Белоруссией, планируют разместить порядка 4 тыс. солдат. Военная база будет готова к использованию к 2027 году.

Накануне СМИ Германии сообщали о том, что стране придется уменьшить размеры помощи Украине, потому что текущий бюджет государства не подразумевает такие траты. По оценкам журналистов, новая военная база будет стоить ФРГ примерно 11 млрд евро.

Договор о строительстве объекта военной инфраструктуры подписали министры обороны Германии и Литвы в декабре 2023 года на встрече в Вильнюсе.

Ранее политолог Солонников рассказал, почему ограничение военной помощи ВСУ со стороны Германии нельзя приравнивать к поддержке Москвы.