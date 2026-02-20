В Люберцах коммунальщики круглосуточно борются со снегопадом

В Люберцы коммунальные и дорожные службы усилили работу из-за снегопада: спецтехника круглосуточно очищает магистрали и дворы, чтобы не допустить перебоев в движении транспорта.

В городском округе продолжается непрерывная уборка последствий снегопада. Ночью колонна специализированной техники работала на улицах Транспортной и 3-е Почтовое отделение.

Как сообщил главный инженер комбината благоустройства и ЖКХ Дмитрий Давыдов, ключевую роль зимой играет комбинированная дорожная машина, оснащенная отвалом, щеткой и системой распределения реагентов. Эта техника сгребает снежную массу и очищает покрытие практически до асфальта.

Фото: [ REGIONS/Наталья Лымарь ] 1/2 Фото: [ REGIONS/Наталья Лымарь ] 2/2

На участке 3-го Почтового отделения задействован лаповый снегопогрузчик, который работники неформально называют «золотые ручки». Он оперативно загружает снег в самосвалы для дальнейшей отправки на снегоплавильный пункт. После прохода тяжелой техники малогабаритный погрузчик дочищает тротуары и обочины. В период сильных осадков на обработку одной улицы может уходить вся ночь.

Из-за мощного циклона муниципальное предприятие переведено на круглосуточный режим. Техника выходит на линии три раза в сутки: сначала обрабатывается север округа, затем центральная часть, а перед утренним часом пик проводится комплексная противогололедная обработка.

По словам директора предприятия Ярослава Овчарова, главная цель коммунальщиков — сохранить устойчивое движение транспорта и не допустить транспортных сбоев. Общественный транспорт в округе продолжает работать, а после короткого отдыха бригады вновь возвращаются на маршруты.

