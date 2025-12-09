В Люберцах подписали соглашение о сотрудничестве с отделением ФПСР

Администрация городского округа Люберцы и региональное отделение Московской области ФПСР подписали соглашение о сотрудничестве во Дворце спорта «Триумф». Об этом сообщили в социальных сетях Федерации практической стрельбы региона.

В рамках соглашения стороны договорились развивать стрелковые виды спорта в округе, проводить соревнований разного уровня, а также привлекать к данным проектам инвесторов, спонсоров и органов власти.

«Сегодня действующие спортсмены организовали для наших школьников мастер-шоу по стрельбе из пневматического оружия. Надеюсь, после знакомства с этим видом спорта кто-то из ребят свяжет с ним свою жизнь. Благодарю руководителя Федерации практической стрельбы Московской области Бориса Крейндлина за взаимодействие — уверен, оно будет эффективным и результативным!», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Округ стал первым в области, который подписал соглашение с Федерацией практической стрельбы России.

