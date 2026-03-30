В Люберцах в луже нашли предмет, похожий на гранату

Жительница жилого комплекса (ЖК) «Кореневский форт» в Люберцах заметила в луже у промзоны предмет, который внешне напоминал гранату, сообщает интернет-издание REGIONS.

Фотографией находки россиянка поделилась в местном чате. Соседи тоже забеспокоилась, глядя на фото. Большинство из них посоветовали не приближаться к подозрительному объекту и вызвать экстренные службы.

Однако, как выяснилось позже, опасения оказались напрасными. Сама девушка рассказала, что «граната» оказалась обычной бутылкой, стилизованной под боеприпас.

Она провела простую проверку: предмет не тонул в воде, что и помогло отличить муляж от настоящего. Экстренные службы не вызывали, а в администрации городского округа подтвердили, что сообщений о взрывоопасной находке не поступало.

Инцидент в очередной раз напомнил жителям о важности сохранять бдительность: даже если предмет оказался муляжом, в подобных ситуациях лучше не рисковать и обращаться к специалистам. К счастью, на этот раз все обошлось без последствий.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском округе на табличке остановки до сих пор написано «Милиция».