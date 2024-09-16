В любительском театре Г.о. Пушкинский успешно прошла премьера комедии «Всеобъемлюще»

Любительский театр расположен в Красноармейске. Его уникальность в том, что каждый желающий может перевоплотиться в любого героя без актерского образования. Достаточно иметь харизму, быть вовлеченным в процесс и уметь работать в команде. Спектакли показывают в Доме Культуры имени В.И. Ленина.

Однако сначала горожане долго репетируют, оттачивая свое мастерство. Премьера комедии «Всеобъемлюще» показала, что актеры посвятили много времени подготовке. Они блестяще справились со своими ролями. Спектакль поставлен по пьесе Николая Коляды. Главные героини — две актрисы, которые достигли «серебряного возраста», но молоды душой. Женщины не намерены поддаваться возрасту и готовы бросить вызов судьбе. На сцене появлялись красивые декорации. Не менее эффектными были костюмы актеров.

Ранее сообщалось, что «Пушкинский театральный фестиваль–2024» завершился встречей жителей Подмосковья на концерте.