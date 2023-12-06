В ЛНР из-за подрыва автомобиля погиб депутат Попов

Об этом пишет РИА Новости. ЧП произошло результате подрыва автомобиля у стадиона «Авангард». Об этом рассказал парламента ЛНР Юрий Юров на личной странице в социальных сетях.

Отмечается, что Олег Попов был одним из первых, кто встал на защиту республики, активно участвуя в политической и общественной жизни региона. Его трагическая гибель стала потерей для всего общества и парламента Луганской Народной Республики.

Пока нет подробной информации об обстоятельствах инцидента. Следственные органы приступили к расследованию случившегося, чтобы выяснить все обстоятельства и причины трагедии.