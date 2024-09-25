В Лобне открыли мемориальную доску в память о погибшем старшем лейтенанте Никите Перфилове
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Лобня]
В Лобне состоялось торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти погибшего на СВО старшего лейтенанта Никиты Перфилова.
Ее установили на фасаде школы №9, где он учился с 2007 по 2012 годы.
Военнослужащий погиб 6 марта 2022 года под Новой Каховкой. Офицер посмертно представлен к государственной награде «Орден Мужества», сообщает пресс-служба администрации городского округа Лобня.
По словам бабушки Никиты, Любови Сергеевны, ее внук был ласковым и честным, его школьные поделки она до сих пор бережно хранит.
Гордятся Никитой и в школе. Для ее учеников он является образцом мужества и отваги.
В 2023 году в кабинете химии в честь Никиты установили «Парту героя».
Ранее сообщалось о том, что Нахабинская гимназия будет носить имя Героя России Александра Водопьянова.