В Лобне открыли мемориальную доску в память о погибшем старшем лейтенанте Никите Перфилове

В Лобне состоялось торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти погибшего на СВО старшего лейтенанта Никиты Перфилова.

Ее установили на фасаде школы №9, где он учился с 2007 по 2012 годы.

Военнослужащий погиб 6 марта 2022 года под Новой Каховкой. Офицер посмертно представлен к государственной награде «Орден Мужества», сообщает пресс-служба администрации городского округа Лобня.

По словам бабушки Никиты, Любови Сергеевны, ее внук был ласковым и честным, его школьные поделки она до сих пор бережно хранит.

Гордятся Никитой и в школе. Для ее учеников он является образцом мужества и отваги.

В 2023 году в кабинете химии в честь Никиты установили «Парту героя».

Ранее сообщалось о том, что Нахабинская гимназия будет носить имя Героя России Александра Водопьянова.