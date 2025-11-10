В Лобне по решению суда недобросовестный подрядчик возместил ущерб администрации на 1,5 млн рублей
Фото: [Медиасток.рф]
В Лобне по решению Арбитражного суда недобросовестный подрядчик возместил ущерб муниципальной администрации в размере более 1,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Московской области.
Так, ООО «СПОРТФОРМАТ» в рамках исполнения обязательств по контракту на возведение хоккейной площадки допустило завышение объемов выполненных работ и использование некачественных материалов. Кроме того, были нарушены установленные сроки.
В результате бюджету округа был причинен ущерб в размере более 1,5 млн руб. Эта сумма включает завышенные расходы, оплату некачественного оборудования, штрафные санкции за неисполнение работ в срок.
Суд установил, что подрядчик не соблюдал технические стандарты и не предоставил необходимую документацию. Это привело к дополнительным затратам и рискам для бюджета.
