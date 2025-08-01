В логистической компании СДЭК ответили на информацию о сбоях в работе

Логистический оператор СДЭК сообщил о штатной работе всех систем после сообщений о сбоях. В комментарии ТАСС компания заверила , что все сервисы работают в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что клиенты СДЭК пожаловались на проблемы в работе сайта и приложения. Сервис Downdetector зафиксировал более 80 жалоб от пользователей. Всего за последние сутки общее количество обращений достигло 292. Большинство жалоб касались трудностей с отслеживанием посылок и оформлением заказов.

«Технические работы, которые могли привести к краткосрочной, до нескольких минут, остановке работы систем, завершены. Все системы работают штатно», — сообщили в компании.

Несмотря на заверения компании, некоторые пользователи продолжают жаловаться на задержки в обработке заказов. В СДЭК рекомендуют клиентам обращаться в службу поддержки при возникновении любых проблем. Компания также напомнила, что ведет постоянный мониторинг работы систем и оперативно реагирует на любые инциденты.

Ранее сообщалось, что на сайте и в приложении «ВкусВилла» произошел программный сбой.