В работе курьерской службы СДЭК заметили сбой

Курьерская служба СДЭК столкнулась с массовым сбоем, который затронул пользователей по всей России. По данным сервиса Downdetector, к 17:45 мск на проблемы в работе сервиса пожаловались уже 80 человек, при этом 12% пользователей сообщили о полной неработоспособности системы.

Больше всего жалоб поступило из Кабардино-Балкарии (10%) и Ленинградской области (6%). Пользователи отмечают, что не могут зайти ни на сайт компании, ни в мобильное приложение. Это делает невозможным отслеживание посылок и оформление новых заказов.

Всплеск жалоб на трудности с доступом к сервису также зафиксирован в Москве, Ярославле, Ульяновске и Архангельской области.

Это уже не первый массовый сбой в работе российских сервисов за последнее время. Ранее технические проблемы парализовали работу аптечных сетей «Неофарм» и «Столички», а также клиник «Семейный доктор».

Ранее сообщалось, что в работе ресторанов сети фастфуда Rostic’s произошел сбой.