В Лос-Анджелесе из-за взрыва фейерверков затонула яхта стоимостью миллион долларов

Вечером 19 сентября в Лос-Анджелесе затонула яхта стоимостью миллион долларов. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

Причиной чрезвычайного происшествия стала случайная детонация фейерверков, подготовленных для проведения праздника.

После взрывов примерно тысячи праздничных снарядов на яхте «Адмирал» вспыхнул пожар. Спустя два часа она ушла под воду.

На борту находились два человека, один из которых пострадал.

Специалистам предстоит выяснить причины происшествия и обстоятельства детонации фейерверков.

Ранее сообщалось о том, почему утонула яхта у берегов Сицилии.