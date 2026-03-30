В «Лосином острове» установили искусственные дуплянки для летучих мышей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В национальном парке «Лосиный остров» завершилась установка искусственных домиков-дуплянок для летучих мышей, пишет интернет-издание REGIONS. Эти укрытия имитируют естественные дупла старых деревьев и призваны компенсировать их нехватку в городских и пригородных лесах. Первые новоселы, по прогнозам специалистов, появятся в середине апреля.
Большинство видов летучих мышей, обитающих в центральной России, занесены в региональные Красные книги. Между тем, соседство с рукокрылыми приносит человеку неоценимую пользу.
По словам сотрудника Центра спасения и реабилитации рукокрылых Batspas Максима Рублева, в странах, где популяция летучих мышей растет, фиксируется снижение уровня детской заболеваемости и смертности. Эти животные уничтожают огромное количество насекомых-вредителей, включая комаров, переносчиков опасных инфекций.
«Есть исследования зарубежных коллег, которые подтверждают, что если фермеру удается привлечь на свою территорию летучих мышей, то урожайность повышается на 30%. У него отпадает необходимость использовать вредную химию, а паразиты не вредят урожаю», — отметил эксперт.
В естественной среде летучие мыши селятся в дуплах старых деревьев и пещерах. Однако в городах и парках таких мест становится все меньше. Специалисты подчеркивают: искусственные домики должны быть изготовлены из лиственных пород дерева, без использования краски и лака. Только такие материалы обеспечивают комфортные условия для жизни рукокрылых.
Практика установки дуплянок широко распространена во многих странах мира. В России она набирает популярность и находит активную поддержку у экологов и неравнодушных граждан.
Новые домики в «Лосином острове» сделают жизнь летучих мышей более комфортной и безопасной, а также помогут сохранить популяцию этих удивительных созданий, важных для экосистемы региона.
