В подмосковном Лотошине установили новое гнездо для аистов

В деревне Чапаево муниципального округа Лотошино завершилась необычная строительная операция, пишет интернет-издание REGIONS. Здесь подготовили надежную базу для возвращения главных весенних вестников — аистов.

Птицы много лет гнездятся в одном и том же месте, но старую конструкцию пришлось демонтировать. Чтобы сохранить преемственность поколений и обеспечить безопасность птичьих семей, к решению вопроса подошли комплексно.

Специалисты филиала «Россети Московский регион» установили новый бетонный столб. Затем за дело взялись местные коммунальные службы. Мастера из учреждений «Благоустройство» и «Лотошинское ЖКХ» самостоятельно изготовили прочную основу из металла и дерева. Работу координировал заместитель главы округа Вячеслав Попов. С помощью автовышки и манипулятора конструкцию надежно закрепили на вершине опоры.

Самым удивительным моментом монтажа стало появление одного из аистов. Птица прилетела к месту работ и с явным интересом наблюдала за действиями людей. Это стало добрым знаком для рабочих: массовое возвращение пернатых в Чапаево еще не началось, а значит, люди успели подготовить площадку точно в срок.

Для комфорта перелетных птиц в металлическую корзину уложили свежих веток, чтобы «новоселы» могли легко продолжить обустройство своего родового гнезда.

Жителям Лотошина остается лишь дождаться возвращения аистов, которое ознаменует окончательный приход весны.

