В Луганске на обочине дороги обнаружили пожилую женщину без одежды

Шокирующий инцидент произошел в Луганске в темное время суток. Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Донбассе», водители заметили на обочине дороги полностью обнаженную пожилую женщину, которая шла вдоль проезжей части.

Очевидцы незамедлительно вызвали на место происшествия сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи для пенсионерки.

По предварительной информации местных жителей, существует версия, что пенсионерку могли намеренно выгнать из собственного дома. Однако точные обстоятельства, при которых женщина оказалась в таком состоянии на улице, пока неизвестны. Правоохранительные органы выясняют детали произошедшего.

