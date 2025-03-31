В Луховицах продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Хрустальный башмачок»

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

К участию приглашены хореографические коллективы. Бороться за победу конкурсанты будут в субботу, 12 апреля.

«В честь 17-летия конкурса мы сделали дополнительное направление для коллективов со званием «Образцовый». На конкурсе предусмотрены четыре Гран-при. Размер специального приза составляет 17 тыс. руб. Участников ждут профессиональное сценическое покрытие и крутая атмосфера дружбы, соперничества, поддержки», — отметила художественный руководитель Дома культуры «Старт» Дарья Березина.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Участники конкурса распределяются по возрастным категориям. Первая — дети в возрасте от трех лет. Вторая категория — взрослые. К ней относятся конкурсанты в возрасте от 13 лет. Претендовать на победу участники могут в разных номинациях: «Эстрадный танец», «Народный танец», «Уличный танец» и «Современный танец».

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Желающим присоединиться к конкурсу предлагают отправить заявку на участие на почту konkurs.rdkstart@mail.ru. Сделать это можно до 7 апреля. Получить дополнительную информацию предложено в телефонном режиме: 8-915-251-93-86.

Ранее сообщалось, что работников культуры в Луховицах наградили в честь профессионального праздника.