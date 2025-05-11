В Мадриде акция «Бессмертный полк» собрала около 3 тыс. человек

В испанской столице Мадриде прошло шествие «Бессмертного полка». В нем приняли участие порядка 3 тыс. человек. Таким образом, это мероприятие стало крупнейшим в европейских странах в этом году. Об этом сообщил ТАСС.

По утверждению организаторов «Бессмертного полка» в Мадриде, в их шествии приняли участие около 3 тыс. человек.

«Акция стала самой крупной из тех, что состоялись в ЕС. Ее участники прошли от улицы, расположенной недалеко от железнодорожного вокзала Аточа, мимо знаменитого музея Прадо и мэрии Мадрида», — указали журналисты.

Завершилось шествие на одной из центральных площадей города. На протяжении всей акции людям раздавали георгиевские ленточки, звучали песни и марши военных лет. Некоторые участники, помимо портретов своих родственников, несли российские флаги. Отмечается, что это уже десятая акция «Бессмертный полк», которая проводится в Мадриде.

Ранее сообщалось, что 9 мая в ряде европейских государств, включая Англию, Францию и Германию, прозвучали российские гимны и военные композиции. В Берлине несколько сотен сторонников России собрались для участия в марше «Бессмертного полка», аналогичном проводимому в России. Участники скандировали военные песни на русском языке, держа в руках фотографии воевавших родственников. Маршрут шествия завершился у советского мемориала в Тиргартене.