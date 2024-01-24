В Магадане мать бросила свою маленькую дочь в комнате общежития

Женщина бросила в запертой комнате общежития семимесячную дочь. На продолжительный плачь ребенка обратили внимание соседи, пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на УМВД России по Магаданской области.

Инцидент произошел на улице Кольцевой в Магадане. Соседи женщины обратили внимание на ее длительное отсутствие и душераздирающий плачь ребенка. В общежитие вызвали полицию и сотрудников ПДН, которые были вынуждены вскрыть дверь. Перед их глазами возникла обжитая комната с детской кроваткой, в которой лежала ревущая навзрыд семимесячная девочка с признаками ОРВИ.

Вскоре к месту вернулась 25-летняя мать девочки. По ее словам, она уходила ненадолго. Известно, что женщина нигде не работает и живет одна.

Объяснения горе-матери не убедили полицию. В отношении женщины составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Пока не исключают, что также будет возбуждено уголовное дело по 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ранее сообщалось о состоянии женщины и ребенка, которые отравились газом в Королеве.