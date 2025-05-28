В Магадане случился «селедочный бум»

В Магадане произошел настоящий «селедочный бум» — больше сотни рыболовов отправились на Ольский лиман, чтобы поймать свою порцию знаменитой магаданской рыбы, пишет SHOT.

По информации источника, нашествие рыб связано с тем, что нерест в этом году начался значительно позже из-за суровых морозов.

Как отмечает телеграм-канал, за один день с Ольского лимана увозят от двух до четырех лодок с уловом. Рыбы настолько много, что рыбаки в буквальном смысле ловят ее руками. Также используются сачки и ведра.

Более 150 любителей рыбалки в круглосуточном режиме охотятся за селедкой. Отмечается, что этот процесс похож на полноценный конвейер — рыбу ловят, сортируют, отвозят в город и возвращаются обратно.

Отдельного внимание требует неизвестный организм, который магаданские рыбаки поймали во время «рыбного бума». Его обнаружили во время разделки камбалы, тоже выловленной в Охотском море.

Как пишет SHOT, ихтиолог с кафедры одного из московских вузов не смог описать увиденный организм и предположить его происхождение.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина предупредила об участившихся случаях отравления суши и роллами.