В Магаданской области выпал июльский снег

Как сообщает РИА Новости, жители центральных районов Магаданской области во всю делятся в местных пабликах курьезными фото и видео, на которых на улицах лежат июльские сугробы.

Впрочем, удивляться тут особо нечему, поясняют специалисты. Как рассказал представитель Гидрометцентра России по региону, снег в июле в Магаданской области явление не из самых редких. Правда, в этом году он выпал после державшейся довольно долго аномально жаркой погоды.

«Действительно, снег летом, в том числе в июле, выпадает в центральных районах Магаданской области почти ежегодно. В это году в регионе стояла аномальная жара - плюс 37 градусов. Сейчас же температура воздуха снизилась почти до нулевых значений», - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что под Гагрой в Абхазии отдыхавших в одном из отелей мать с ребенком стало уносить в море потоками воды. Благодаря усилиям спасателей и очевидцев они были спасены.