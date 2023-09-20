«В магазинах ничего нет, им не дозвониться»: жительница Еревана рассказала о ситуации в Нагорном Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации. Его транслировали в прямом эфире 20 сентября.

Пашинян заявил, что Ереван принял к сведению решение властей Нагорного Карабаха о прекращении огня и расформировании вооруженных сил. Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Карабахом.

Тем временем до Степанакерта не дозвониться со вчерашнего дня. Полностью обрублена связь.

Едят орехи и траву

Людям в Армении некуда обратиться, чтобы узнать о судьбе близких, ведь в Нагорном Карабахе у многих остаются родственники и друзья.

«Последний раз разговаривали с сестрой несколько недель назад. Они уже тогда говорили, что с продовольствием все плохо. В магазинах ничего нет, едят буквально подножный корм, овощи, траву, орехи. Лачинской коридор, по которому везли продукты из Еревана, был закрыт уже месяца три», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» пенсионерка из Еревана Гаяне.

Фото: [ Социальные сети ]

Она сама уроженка одного из сел в буферной зоне, которая в 2020-м перешла под контроль азербайджанской армии. Тогда семья сестры, по ее словам, переехала в карабахскую столицу. Но многие выбрали новым местом жительства Ереван.

«Из Шуши тоже бежали. Из деревень. Туда никто теперь не вернется, хоть азербайджанский президент и говорит, что тех, кто примет их гражданство, не будут преследовать», — отметила женщина.

Россия не бросит

Между тем собеседница издания полагает, что Россия не оставит ни Карабах, ни Армению и поддержит их морально, а также что миротворцы из РФ не бросят гражданское население и помогут его эвакуировать.

На вопрос, что ждать дальше, Гаяне ответила, что очень боится начала гражданской войны в самой Армении. По ее мнению, народ не простит сдачу Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) Пашиняну.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на обвинения армянской стороны о бездействии российских миротворцев в Карабахе.